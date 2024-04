Očekávané těsné slovenské volby by mohly výrazně ovlivnit hlasy Maďarů. Ke komu se přikloní, není jasné

Na Slovensku skončila předvolební kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, teď mají lidé do soboty čas na rozmyšlenou. Platí to i pro maďarskou menšinu. Ke komu se nakonec přikloní, zůstává velkou neznámou. Jejich hlasy by zejména při těsném výsledku mohly mít velkou váhu.