Na uzavření hranice pro migranty se Trump a mexická prezidentka neshodují

Budoucí americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s mexickou hlavou státu Claudií Sheinbaumovou uvedl, že souhlasila se zastavením migrace z Mexika do Spojených států, které znamená uzavření hranic. Sheinbaumová však krátce poté oponovala, že žádné uzavírání hranic nechce.

Zásadní omezení migrace bylo jedním z klíčových témat Trumpovy předvolební kampaně. Příští americký prezident ve středu prohlásil, že ihned po nástupu do funkce 20. ledna zavede na zboží z Mexika 25procentní cla, pokud země nezajistí, aby do USA neproudili migranti a drogy. Sheinbaumová poté naznačila, že její země by mohla na cla odpovědět odpovídajícím protiopatřením.

Oba politici o několik hodin později informovali, že měli telefonický rozhovor právě o migraci. Sheinbaumová jej označila za „excelentní“ a dodala, že do USA již v poslední době neproudí karavany migrantů z Mexika. Počty migrantů mířících přes americkou jižní hranici v posledních měsících podle statistiky skutečně poklesly, Trump však hovoří o jejich dalším snižování i o vyhošťování přistěhovalců nelegálně pobývajících v USA.