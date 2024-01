Na severu Číny vyrostly pohádkové kulisy. Harbin hostí festival sněhu a ledu

Reuters, ČT24

před 19 m minutami | Zdroj: Reuters

Složité ledové sochy a vysoké stavby v posledních dnech lákají do města Harbin desetitisíce lidí. V zasněžené severní Číně se od pátku koná čtyřicátý ročník Festivalu ledu a sněhu. Park se rozkládá na ploše 80 hektarů a návštěvníci v něm najdou 250 tisíc krychlových metrů ledových soch. Některé atrakce jsou vysoké několik pater, představují budovy a mosty v čínském stylu, pohádkové hrady nebo věže. Od roku 2018 je to poprvé, co si Číňané užívají Vánoce bez koronavirových opatření.

Festival ledu a sněhu v Harbinu Mezi atrakcemi jsou i ledové klouzačky Mosty, hrady a věže. V Harbinu vyrostlo ledové město Denně navštíví park okolo třiceti tisíc lidí Po koronavirové odmlce se do Harbinu sjíždějí davy lidí Harbin je hlavní město severní čínské provincie