Na pařížském nádraží pobodal útočník tři lidi

Tři lidé utrpěli zranění – jeden z nich vážné – poté, co je na Lyonském nádraží v Paříži (Gare de Lyon) napadl muž ozbrojený nožem. Policie útočníka zadržela, jeho motiv zatím nezná.

Podle předběžné zprávy policejní prefektury se útok odehrál kolem osmé hodiny ranní. „Podezřelý při činu nic nekřičel,“ řekl policejní zdroj agentuře AFP. Dvaatřicetiletý muž měl podle něj u sebe italský řidičský průkaz, původem je však z Mali. Nikdo z jeho obětí není ohrožen na životě, jeden člověk však utrpěl vážné poranění. Další dva jsou zraněni lehce.

Policie zatím nezná motiv útoku. Není také zatím zřejmé, zda chtěl útočník napadnout ještě další lidi.

Železniční dopravce SNCF po útoku uvedl, že jsou kvůli zásahu policie a záchranných složek nepřístupné haly číslo jedna a tři. Uzavřeny jsou také obchody na Lyonském nádraží. „Provoz je omezen mezi pařížským nádražím Gare de Lyon a Montargis a mezi Gare de Lyon a Montereau,“ upozornila SNCF.

Z Lyonského nádraží odjíždějí zejména dálkové vlaky na jih – do Lyonu, Marseille, ale například i do Švýcarska. Jezdí odtud také regionální spoje do jižních částí regionu Ile-de-France, na nádraží zastavuje také městská železnice RER.