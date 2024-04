Leteckou dopravu ve Francii narušuje stávka, zrušené jsou i spoje s Prahou

Podle francouzského Úřadu pro civilní letectví (DGAC) je na čtvrtek naplánováno přibližně 2250 letů s odletem nebo příletem z některého francouzského letiště. Předchozí den jich bylo téměř 5200.

Aby francouzský úřad pro civilní letectví přizpůsobil dostupný personál intenzitě provozu, požádal aerolinky, aby zrušily tři ze čtyř letů odlétajících nebo přilétajících z letiště Orly, druhého největšího ve Francii. Opatření se dotýká i 55 procent letů na největším letišti Charlese de Gaulla u Paříže, 65 procent letů na letišti Marseille-Provence a 45 procent letů na všech ostatních francouzských letištních uzlech.

Oznámení odborového svazu SNCTA ze středečního dopoledne, že se podařilo uzavřít dohodu, vzbudilo naději, že omezení nakonec nebudou tak rozsáhlá. Přišlo ale pozdě. Tři další odborové svazy řídících letového provozu navíc ve stávkové pohotovosti pokračovaly.

Podle DGAC je přesto zpoždění letů, které aerolinky nakonec vypraví, pouze mírné. Nejvíce zasaženo je letiště Orly s průměrným zpožděním 44 minut na příletu a 26 minut při odletu.

„Statisíce cestujících se ocitly v nejistotě,“ uvedlo hlavní evropské sdružení leteckých společností Airlines for Europe. Lituje více než dvou tisícovek zrušených letů a také tisícovky letů, u nichž hrozí, že je bude potřeba odklonit za cenu „zpoždění a dalších narušení“. Podle stránek pražského letiště je zrušen přílet z Paříže do Prahy v 19:05 a v 19:40. Neuskuteční se tedy ani lety z Prahy do Paříže v 19:55 a ve 20:20.