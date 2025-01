Kanadský premiér oznámil, že rezignuje

Šéf kanadské vlády Justin Trudeau uvedl, že odstoupí z funkce předsedy Liberální strany a opustí i premiérský post, až spolustraníci zvolí jeho nástupce. Oznámil to na mimořádné tiskové konferenci dva dny před sjezdem liberálů.

Trudeau se v projevu označil za bojovníka, který byl ve svém politickém životě vždy motivován nejlepším zájmem Kanaďanů. Zároveň ale poznamenal, že v době, kdy musí vést vnitrostranické boje, není nejlepším kandidátem na lídra své strany do příštích voleb.

Jeden ze zdrojů kanadskému listu The Globe and Mail řekl, že končící premiér už hovořil s ministrem financí Dominikem LeBlankem o tom, zda by byl ochoten převzít roli dočasného lídra strany a ministerského předsedy.

Trudeau, který je synem dlouholetého kanadského premiéra Pierra Trudeaua, převzal vedení strany v roce 2013, kdy byli liberálové rovněž v nesnázích a v parlamentních volbách obsadili poprvé až třetí místo. Premiérem čtyřicetimilionové země je od listopadu 2015.