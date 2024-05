Vrtulník s íránským prezidentem havaroval. Informace jsou znepokojivé, řekl státní činitel

Prezident se zřejmě přesouval ve formaci tří vrtulníků, přičemž z prvotních zpráv nebylo jasné, zda byl na palubě stroje, který se dostal do problémů. Záhy podle AP a agentury Reuters přišla státní média s informací, že tomu tak bylo. Ministr vnitra Ahmad Vahídí ale podle Reuters tento bod nepotvrdil a uvedl, že vláda čeká na podrobnosti o nehodě.

„Ctihodný prezident a jeho doprovod byli na cestě zpátky na palubě vrtulníků a jeden z vrtulníků byl donucen ke tvrdému přistání kvůli špatnému počasí a mlze,“ sdělil ministr. „Rozdílné záchranné týmy teď míří z různých směrů do oblasti, ale kvůli mlze a velmi špatnému počasí bude trvat, než zjistíme místo, kde se vrtulník nachází,“ doplnil.

Zpravodaj: Někteří představitelé hovoří o nárazu stroje

Blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek uvedl, že se zdá být velmi pravděpodobné, že v konvoji tří helikoptér seděl prezident a ministr zahraničí. „Vypadá to, že opravdu tato helikoptéra měla tvrdé přistání. Někteří íránští představitelé uvádějí pád nebo náraz. Víme, že se to odehrálo v regionu poblíž ázerbájdžánských a arménských hranic. Je to velice kopcovitý region, prudké zalesněné kopce. Panuje tam špatné počasí a zejména mlha,“ popsal Borek.

Upozornil také, že nejmenovaný íránský činitel podle Reuters uvedl, že informace přicházející z místa pádu jsou velice znepokojující.

Třiašedesátiletý Raísí byl zvolen íránským prezidentem v roce 2021 ve volbách s nejnižší účastí v dějinách islámské republiky. Bývalý šéf tamní justice je považovaný za zahraničněpolitického jestřába a je terčem amerických sankcí.