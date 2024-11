Izraelský ministr svými kauzami dostal Netanjahua na křižovatku

Vyzývá také k tvrdým krokům vůči teroristům. „Věc je pro mě jednoduchá. Odstrašit teroristy znamená vrátit se k jejich cíleným likvidacím. Odstrašit teroristy znamená zastavit ‚pohodu‘ ve vězeních, kde se nám vězni smějí do očí,“ prohlásil v listopadu 2022.

„Zdá se, že ministr používá svou moc k tomu, aby prováděl jmenování a odvolávání policejních špiček způsobem, který je nelegitimním zasahováním do operačního vedení policie,“ prohlásila ve čtvrtek nejvyšší státní zástupkyně Izraele.

Kauza údajných diskreditací

Izraelská média zveřejnila i obsah uzavřené whatsappové skupiny. Ben Gvir v ní měl se svými poradci třeba plánovat dehonestaci policejního prezidenta nebo tlačit policii do ostřejšího postupu proti opozičním demonstracím.

Premiér Benjamin Netanjahu tak čelí dilematu – buď čelit konfliktu se státními zástupci a soudci, nebo konfliktu s Ben Gvirem, který je však pro šéfa vlády politickou konkurencí na pravoboku tamní politické scény.

„Blíží se moment, kdy nebudu mít jinou možnost než požádat premiéra Netanjahua o odvolání nejvyšší státní zástupkyně. Je to buď ona, nebo já,“ prohlásil Ben Gvir pro Aruc 7. Vyhodit ministra z vlády by ovšem znamenalo rozkol na izraelské pravici. Premiér uvedl, že to neudělá. Tím ovšem riskuje, že koalice bude muset kromě všech složitých vojenských, politických a ekonomických otázek řešit i kauzy ministra Ben Gvira.