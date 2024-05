Itálie rozšiřuje počet detenčních zařízení, aktivisté v nich kritizují úroveň práv migrantů

Letos v únoru například vypukla v jednom z nich vzpoura poté, co Ousmane Sylla, jeden ze zadržovaných běženců, spáchal sebevraždu. „Když jsem naposledy se svým mladším bratrem mluvil, říkal mi, že je v nebezpečí a že ho ohrožují lidé kolem něj,“ popsal v rozhovoru pro Českou televizi Djibril Sylla.

Ousmane měl psychické problémy. Do Itálie se dostal přes Saharu a Středozemní moře. Z ostrova Lampedusa putoval do střediska pro mladistvé. Kvůli diagnóze se z něj snažil dostat, stěžoval si na nedostatek jídla i oblečení a na bití jinými běženci. Když obdržel příkaz k deportaci, musel do detenčního centra – nejdříve v sicilském Trapani a poté u Říma.