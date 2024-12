Informátor FBI lhal o korupci Bidena a jeho syna, píše BBC

Bývalý informátor Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Alexander Smirnov se přiznal, že lhal vyšetřovatelům FBI ohledně korupce a úplatků, do nichž byli údajně zapleteni americký prezident Joe Biden a jeho syn Hunter Biden, napsala stanice BBC s odkazem na americké prokurátory.

Smirnovova tvrzení, že prezident a jeho syn získali milionové úplatky od ukrajinské energetické společnosti Burisma, se stala základem vyšetřování v Kongresu, které mohlo vést až k takzvanému impeachmentu – ústavní žalobě na prezidenta, napsala BBC.

Smirnov však přiznal, že si příběh vymyslel, a v pondělí v Los Angeles v rámci dohody s prokurátory přiznal svou vinu. Smirnov má dvojí občanství USA a Izraele, byl informátorem FBI více než deset let, když v červnu 2020 vznesl obvinění Joea a Huntera Bidenových, že obdrželi od energetické společnosti každý pět milionů dolarů (119,4 milionu korun).

Smirnovovi by hrozil trest až 35 let vězení a pokuta ve výši jeden milion dolarů (23,9 milionu korun), nicméně prokurátoři a obhájci se dohodli na trestu v rozmezí čtyř až šesti let a na náhradě škody ve výši 675 502 dolarů (16,1 milionu korun).

Smirnov byl zatčen v Nevadě, když se v únoru 2024 vracel do USA ze zahraniční cesty. Smirnov bude odsouzen v lednu. Dohoda o přiznání viny podléhá schválení federálním soudcem.