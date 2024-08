I přes válku otevírá delfinárium v Oděse každý den

Ukrajinská Oděsa se i přes probíhající válku snaží nalákat do města turisty. Mimo známé památky jako chrám Proměnění Páně či národní divadlo opery a baletu tu vždy bylo vyhlášené místní delfinárium. To musí od války čelit mnoha problémům. Například v červnu museli kvůli hrozícímu nebezpečí přesunout do španělské Valencie dvě běluhy, jejichž případná evakuace by byla složitá. O delfináriu a jeho problémech natáčela se štábem ČT zpravodajka Darja Stomatová.