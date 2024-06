Gantz končí v izraelském válečném kabinetu. Netanjahu ho vyzývá, aby zůstal

Premiér je překážkou skutečného vítězství v Gaze a politické úvahy v jeho vládě brání strategickému rozhodování ve válce, uvedl Gantz na nedělní večerní tiskové konferenci.

Podle agentury AP se tak Netanjahu bude muset ve vládě více spoléhat na koaliční partnery z krajní pravice. Gantz byl jediným středovým politikem v současné vládě a před válkou jedním z předních představitelů opozice.

Netanjahu vyzval ministra válečného kabinetu Gantze, aby zůstal členem vlády a neopouštěl ji v době, kdy Izrael vede válku hned na několika frontách, informuje zpravodajský server The Times of Israel. Netanjahu to podle listu uvedl na síti X ještě v průběhu Gantzovy tiskové konference, na níž někdejší opoziční lídr oznámil svůj odchod z nouzového kabinetu, který byl ustaven po vypuknutí konfliktu v Pásmu Gazy loni v říjnu, a vyzval premiéra ke stanovení data předčasných voleb.