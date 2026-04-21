Statisíce Rohingů žijí v uprchlických táborech, kam utekli před násilím a nejistotou ve své domovině. Každodenní život se tu odehrává ve znamení čekání na humanitární pomoc od organizací, jako je Světový potravinový program, shánění vody a základních potřeb i snahy zachovat běžný rytmus dne. Lidé stojí ve frontách na příděly, nakupují na provizorních trzích a děti si hrají mezi přístřešky. Život v táborech tak určuje především dostupnost pomoci.
Fronty na příděly, hra mezi přístřešky. Prchající Rohingové přežívají v táborech
před 59 mminutami|Zdroj: Reuters