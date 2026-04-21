Fronty na příděly, hra mezi přístřešky. Prchající Rohingové přežívají v táborech

před 59 mminutami|Zdroj: Reuters

Statisíce Rohingů žijí v uprchlických táborech, kam utekli před násilím a nejistotou ve své domovině. Každodenní život se tu odehrává ve znamení čekání na humanitární pomoc od organizací, jako je Světový potravinový program, shánění vody a základních potřeb i snahy zachovat běžný rytmus dne. Lidé stojí ve frontách na příděly, nakupují na provizorních trzích a děti si hrají mezi přístřešky. Život v táborech tak určuje především dostupnost pomoci.

Poslanci by měli řešit rozšíření trestného činu neplacení výživného. Mohou jednat do noci

Senátní hospodářský výbor odmítl vládní regulaci cen pohonných hmot

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty." Lustigovu cenu získal Vetchý

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
02:32Aktualizovánopřed 16 mminutami

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Kubu navštívila v minulých týdnech americká delegace, která Havaně zdůraznila, že se jí krátí čas na „provedení klíčových reforem podporovaných USA, než se okolnosti nenávratně zhorší“. S odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí to uvedla stanice CNN. Washington v poslední době stupňuje na Kubu tlak, americký prezident Donald Trump naznačil i možnou vojenskou akci.
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
VideoAmerickým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Nejmocnější námořnictvo světa má problém – rodiny posádek lodí, nasazených do operace proti Íránu, dostávají zprávy o docházejících potravinách i tenčících se zásobách hygienických potřeb. Příbuzní se pokoušejí vojákům a vojačkám trvanlivé jídlo, náhradní ponožky, vitamíny, mýdla nebo tampóny poslat. Americká pošta ve spolupráci s námořnictvem doručuje balíčky až na samotné lodě. V roce 2003 za války v Iráku dodání trvalo dva týdny. Letos však zásilky nedorazily ani po měsíci. Velitelství mluví o nepohodlí, které ale muži a ženy ve službě zvládnou. Odmítá, že by šlo o velký problém. Námořníci a vojáci na lodích si také stěžují na opakované prodloužení misí, které nemá v posledních dekádách obdoby.
