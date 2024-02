Eiffelovu věž zavřela stávka. Pracovníci si stěžují na podfinancovanou údržbu

Paříž se připravuje na hostování letošních letních olympijských her, na kterých se mimo jiné budou rozdávat medaile obsahující kov z Eiffelovy věže. Právě před olympiádou plánovalo město opravy a údržbu věže. Na to ale podle zaměstnanců SETE nevyhradilo dostatek peněz, takže práce by nemusely být provedeny pořádně – a vyhlásili proto stávku. Naposledy správci Eiffelovky takto protestovali v prosinci.

Návštěvníci se v pondělí řadili před cedulí , která oznamovala stávku. „Je to zklamání. Měli jsme v plánu sem přijít brzy a sehnat si lístek. Ta stávka nás překvapila,“ řekl Vito Santos z Kanady, který do Paříže přijel patnáct let po svých líbánkách a hodlal na věž vzít své děti.

Loni podle údajů provozní společnosti Eiffelovu věž navštívilo 6,3 milionu lidí, nejvíce od roku 2019. V roce 2020 se návštěvnost propadla kvůli omezením v souvislosti s pandemií covidu-19.