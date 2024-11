Děti tvoří až polovinu členů haitských gangů. Žene je i snaha podpořit blízké

Podle OSN v současnosti 30 až 50 procent všech členů gangů na Haiti tvoří děti. „Jedná se o velmi znepokojivý trend,“ je přesvědčená Geeta Narayanová, představitelka UNICEF na Haiti.

K rozsáhlému náboru dětí do gangů podle UNICEF vedou eskalující násilí, všudypřítomná chudoba, nedostatečný přístup ke vzdělání a faktický kolaps základních služeb. Děti do gangů vstupují, aby mohly podporovat své rodiny, nebo pod pohrůžkou. Mnohé z nich jsou rekrutovány poté, co byly oddělené od svých opatrovníků.

„Děti na Haiti se ocitly v začarovaném kruhu. Jsou verbovány ozbrojenými skupinami, které přiživují jejich zoufalství, a jejich počet nepřestává růst,“ uvedla ředitelka UNICEF Catherine Russellová ve zprávě. Podle UNICEF je nutné tento „nepřijatelný“ trend zvrátit a zajistit, aby se bezpečnost a blaho dětí staly pro všechny strany prioritou.