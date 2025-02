Žáci při výuce používali 160 let staré ostatky důstojníka uherské armády

Na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti používali učitelé k výuce ostatky důstojníka uherské armády. Husara, který byl zabit kolem roku 1866. Zjistili to žáci ve spolupráci s vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Teď vojákovi škola chystá pohřeb.

Přes sto let se na základní škole v Uherském Hradišti učili žáci v přírodopisu stavbu kostí s opravdovými lidskými ostatky. Nikdo se nad tím až dosud nepozastavoval. „Když jsem šel na hospitaci, zjistil jsem, že používáme při výuce opravdové ostatky člověka, tak mě to přivedlo na myšlenku provést seriózní badatelský výzkum,“ řekl ředitel ZŠ UNESCO Uherské Hradiště Jan Vorba.

Žáci dostali unikátní příležitost podílet se na odhalení záhady a zjistit, komu kosti patřily. Šlo o muže vysokého sto sedmdesát čtyři centimetry, který zemřel po zásahu bajonetem do hlavy. „My jsme vzali plastelínu, kterou jsme dali do té rány, tu jsme pak dali do takové speciální hmoty a ona ztvrdla. Máme takový odlitek bajonetu,“ popsal žák Erik Horák.