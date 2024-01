Záchranáři v Mikulově mají novou základnu. Vyjedou rychleji, přibylo i místo na odpočinek

Nové stanoviště zdravotnické záchranné služby začalo fungovat v Mikulově na Břeclavsku. To původní už záchranářům nevyhovovalo polohou, ani technologiemi. Výjezdy by teď měly být navíc rychlejší. Výstavba vyšla na víc než 84 milionů korun, další peníze byly třeba na pořízení vybavení. Jihomoravský kraj postupně dokončuje modernizaci všech základen záchranky.

Při vážné nehodě na Břeclavsku před rokem jeden řidič zemřel, dalších šest lidí se zranilo. Podobně závažné střety se odehrály i u Drnholce a Mikulova. Břeclavsko je regionem s rušnou silnicí první třídy na Vídeň, nedaleko je i nádrž Nové Mlýny a rovněž Pálava. I kvůli vytíženosti tak nyní získali záchranáři v Mikulově novou budovu.

Předchozí základna zdravotnické záchranné služby byla přímo v centru města. Ta nová je na strategicky výhodnějším místě – u hlavního silničního tahu. To by mělo zásahy do budoucna ještě víc urychlit. Záchranáři teď také mají větší garáže a víc místa pro odpočinek. Kompletně nově vybavená je například kuchyně.

Ještě letos se mají v kraji otevřít moderní stanice v Kyjově a ve Veselí nad Moravou. Nové stanoviště přibylo v Miroslavi. Loni se do lepšího přesunuli záchranáři na třech základnách – často z pronajatých prostor. Pro záchranářku Hanu Zrotalovou, která dřív sloužila na staré bučovické poliklinice, to po dvaceti letech představovalo velkou změnu.