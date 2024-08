Vlaky se mohou vrátit na jindřichohradeckou úzkokolejku

Vlaky se mohou po více než roce a půl vrátit na jindřichohradeckou úzkokolejku. Drážní úřad vydal osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro část tratě v úseku Hůrky – Nová Bystřice na Jindřichohradecku. Jde zhruba o šestikilometrový úsek. Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) přerušily provoz v listopadu 2022, kdy se společnost dostala kvůli dluhům do úpadku. Osvědčení o bezpečnosti začne platit v sobotu 3. srpna.

V úseku, pro který je osvědčení vydáno, může provoz drážní dopravy začít. Před zahájením provozu musí provozovatel dráhy i dopravce splnit všechny zákonné požadavky, aby byl zajištěn bezpečný provoz, sdělila také mluvčí.

Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu i vozy koupily obce. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.

Kysela dříve uvedl, že po reorganizaci JHMD zatím nepočítá s tím, že by vlaky fungovaly jako denní linkový provoz pro obyvatele, kteří žijí u železnice a dojíždějí do zaměstnání, což platilo před úpadkem. Firma dluží věřitelům přibližně 350 milionů korun. Celoroční spoje mezi jednotlivými městy v lokalitě místo vlaků zajišťují od podzimu 2022 autobusy.