V Hradci Králové vyrostl úsporný bytový dům se zelenou střechou a fotovoltaikou

Fotovoltaická elektrárna, kterou přidají na střechu, má výkon třicet šest kilowattů. V bytě sníží spotřebu asi o pět set kilowatthodin ročně. „Vzhledem k tomu, že to nabízí moderní technologie, jsme si řekli, že se o to budeme zajímat,“ řekla majitelka jednoho z bytů Petra Ločárková. „Úspora je tak význačná, že se to vyplatí,“ potvrdil další majitel bytu Lukáš Štěrovský.

Investor sice podniká v logistice a bateriových úložištích, ale jeho vášní je stavebnictví. Do bytového projektu se pustil před šesti lety. „Za mě je to velmi energeticky úsporný a zdravý dům. Jsem o tom pevně přesvědčen, že je to dům 21. století. S velkou pravděpodobností další developeři půjdou stejnou cestou,“ uvedl developer Daniel Pelikán. Do hradecké stavby vložil pardubický investor kolem tři sta padesáti milionů korun.