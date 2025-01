Stezka u Čeňkovy Pily na Šumavě bude minimálně do konce března zavřená

Na trase z Antýglu do Čeňkovy Pily na Šumavě museli lesníci kvůli bezpečnosti vykácet stovky souší. Dřevo tam ale musí kvůli přirozenému tlení zůstat. Stezka bude minimálně do konce března zavřená. Na západě Šumavy jde už o druhou podobnou stezku, kde suché stromy ohrožovaly turisty. Mezi Srním a Rejštejnem ale zůstane cesta nepřístupná ještě několik let.