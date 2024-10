Squat v Karlových Varech jde k zemi, přípravy trvaly roky

Železobetonová konstrukce odolala zlodějům i požárům, které založili bezdomovci. K zemi ji pošle až těžká technika. „S radostí můžeme obyvatelům Rybář sdělit, že se pomalu a jistě zbavují něčeho, co je trnem v oku několik let,“ kvituje zahájení prací náměstek primátorky pro oblast majetku Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Požáry, injekční jehly, ale i přes sedmdesát tun odpadu – to všechno lidé ve městě roky trpěli. Nezvaní hosté areálu obtěžovali obyvatele v celé čtvrti. „Získat územní rozhodnutí bylo sedm let práce, protože je to velký a složitý projekt a nyní můžeme zahájit bourání,“ říká investor a jednatel společnosti AF Company Ališer Kasimov.

„Byla spousta vyjádření všech orgánů, u některých byla i odvolání. Do projektové dokumentace se musely doplňovat různé věci,“ dodal Vaněk.

Nová čtvrť

Demoliční firma předpokládá, že všechny budovy zmizí do konce listopadu. Práce pak budou pokračovat odvozem suti. Do půlky prosince totiž musí společnost areál vyklidit. Bourací stroje pak vystřídají ty stavební. „Pracujeme na projektové dokumentaci pro získání stavebního povolení a pak samozřejmě začneme s výstavbou. Počítáme na konci příštího roku,“ odhaduje Kasimov.

Nakonec má na místě stát samostatná čtvrť, která nabídne až 280 bytů i prostory pro podnikání.