Řidič dítě neviděl, nemohl nehodě zabránit, řekl znalec o tragédii na závodech

Tragédie se stala v dubnu 2022 při závodu Mistrovství ČR nákladních vozidel v extrémním terénu. Tříletý chlapec podle svědků náhle vběhl pod pravá zadní kola závodního auta, které jelo asi dvacetikilometrovou rychlostí. Do té doby byl u svých příbuzných. Po střetu dítě zemřelo.

Znalec Tomáš Rozlivka řekl, že řidič mohl registrovat dospělé chodce asi s šestisekundovým předstihem, u dítěte měl ale méně času. Protože stáli mimo jízdní dráhu, je podle znalce otázka, zda na ně vůbec měl řidič reagovat. Rozlivka také s odkazem na svědky řekl, že chlapec vyběhl z boku na pravou stranu vozidla. „Pokud je někdo těsně u vozidla, tak není vidět,“ upozornil. Podle znalce byl střet atypický tím, že vůz strhl dítě pravou stranou kola a následně ho přejel.

Soud se zabýval také uspořádáním a zabezpečením závodního areálu. Obžalovaný pořadatel Bohumil Báša u soudu vypověděl, že organizaci zajišťovalo asi 35 pořadatelů, z toho minimálně třicet mělo zkušenosti.

Přímý svědek události u soudu vypověděl, že závodní tatra jela „docela rychle“ na to, že okolo ní byli lidé. Muž s chlapcem šli po straně a vzápětí se stala tragédie. „Všechno to bylo strašně rychlé,“ poznamenal svědek. I on je přesvědčen, že řidič nemohl vidět, co se stalo, ale míní, že mohl jet dál od lidí. Ideální by podle něj bylo, kdyby pořadatelé vyznačili pro diváky cesty, kde auta nejezdí.