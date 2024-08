Ráno opět udeřily silné bouře, hasiči měli desítky výjezdů

Královéhradecký kraj ve středu ráno zasáhly bouře se silnými dešti. Hasiči měli téměř třicet výjezdů k čerpání vody. Nejvíce přívalový déšť zasáhl obce Stěžery a Hřibsko. Bouřka zasáhla i část Libereckého kraje. Nejvíc pršelo ve Frýdlantském výběžku a v příhraniční obci Bulovka se rozvodněný potok dostal i do domů.

V Hradci Králové podle dat Povodí Labe ráno napršelo třiadvacet litrů vody na metr čtvereční. Největší srážky zaznamenala měřicí stanice na labské přehradě Les Království u Dvora Králové, a to téměř čtyřicet litrů vody na metr čtvereční. V Krkonoších se srážky pohybovaly do patnácti litrů vody na metr čtvereční.

Přívalové srážky zvedly i hladiny řek. Hladina Labe ve Stanovicích u Dvora Králové mezi šestou a devátou ráno stoupla z šedesáti na sto dvacet centimetrů a průtok se zvedl šestinásobně na sedmnáct metrů krychlových za vteřinu. Hranice povodňových stupňů Labe zdaleka nedosáhlo, první povodňový stupeň má ve Stanovicích hodnotu dvě stě třicet centimetrů.

V Královéhradeckém kraji by mělo být během středy oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne meteorologové očekávají od západu ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.

Přívalová povodeň na Frýdlantsku

Silné bouřky zasáhly v noci také část Libereckého kraje. Nejvíc pršelo ve Frýdlantském výběžku a v příhraniční obci Bulovka se rozvodněný potok dostal i do domů. „Zranění neutrpěl nikdo, rozsah škod zatím známý není. Zaplavilo to jednu část obce,“ řekla starostka obce Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější).

„Arnoltice jsou zasažené vodou úplně a Bulovka z části podél potoka,“ dodala starostka. Zaplavené jsou podle ní určitě sklepy. „Kolik domů to má i v obytné části, to zjistíme, až opadne voda,“ řekla starostka Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější).

Na místě jsou i hasiči. „Obec Bulovka zasáhla přívalová povodeň. Vodní tok kulminuje, sčítají se škody. V tuto chvíli máme informaci, že událost je bez zranění. V lokalitě zasahujeme a situaci monitorujeme,“ uvedli na síti X.