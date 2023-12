Prodejci na vánočních trzích v Chrudimi mají stánky zdarma, dodržet ale musí otvírací dobu

Vánoční trhy v Chrudimi jsou letos poprvé přímo v centru na náměstí. Podle radnice by se tak vánoční atmosféra měla dostat blíž k lidem. Pronájem stánků mají prodejci zdarma, z rozpočtu dala radnice na akci půl milionu korun. Stánkařům zároveň stanovila speciální pravidla, především otvírací dobu.

Radnice v Chrudimi letos změnila nejen místo pořádání vánočních trhů, ale také podmínky pro stánkaře a podobu stánků. „Každý den musí mít otevřeno od dvou do sedmi večer a v pátek a sobotu je to prodlouženo od deseti hodin do osmi,“ řekl ředitel chrudimského kulturního střediska Martin Dytrt.

„Koupili jsme deset dřevěných stánků, aby to bylo trošku stylové, osvětlení k nim a víceméně jsme je nabídli prodejcům,“ popsal starosta Chrudimi František Pilný (ANO).