Ochranný nátěr na vlacích pomohl, odstranění graffiti je rychlejší a ekologičtější

Loni České dráhy do čištění vložily patnáct miliónů korun. Mnohonásobně vyšší částku investoval Středočeský kraj do ochranných antigraffiti technologií. „Ty polepy nebo nátěry nám zajistí, že když se tam vyskytne graffiti, jde výrazně lépe umýt,“ vysvětluje náměstek pro dopravu IDSK Pavel Winter.

Zábava, která trvá jenom pár minut, si vyžaduje několikahodinovou likvidaci. „Pokud je to sprejerství na ploše sto padesáti metrů čtverečních, tak to znamená práci až pěti kvalifikovaných lidí na osm až deset hodin,“ vypočítává mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Na umytí jednoho vlaku bývalo potřeba až čtyřicet kilogramů chemických látek. Nové postupy jsou mnohem ekologičtější. „Už na to nemusíme například použít až dva tisíce litrů vody, jako to bylo dřív, teď už se to dělá skoro bez vody, s menším množstvím chemie,“ poznamenal mluvčí drah Medelský.

Ochranný nátěr na vagónech zůstává i po odstranění graffiti a projetí myčkou. Jeho záruka je pět let.