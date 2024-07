Největší kemp u Orlíku skončí

Městský úřad v Milevsku rozhodl o odstranění staveb v největším kempu u Orlické přehrady Radava. Většina z nich tam totiž podle územního plánu zasahuje do vodní plochy. Povodí Vltavy by mělo provoz kempu ukončit k poslednímu červenci. Do tří měsíců se pak lidé budou muset vystěhovat.

Kemp Radava má tradici má už od šedesátých let. Patřil k nejvyhledávanějším cílům v tehdejším Československu. Patnáctihektarový kemp je vůbec největší u Vltavy. Prakticky od narození sem jezdí i Jan Malík. Teď ale hrozí, že letos tu dovolenou tráví naposled, stejně jako většina ostatních hostů totiž kempuje mimo žlutě vyznačené území. Podle zjištění úřadů tedy v lese nebo na vodní ploše.

„Když se podíváte od cesty nahoru, tak tady uvidíte karavany. To je přesně to území, které je předmětem sporu, kdy v platném územním plánu obce Kovářov toto není vymezeno jako území určené k rekreaci,“ vysvětlil ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Pláže ano, stavby ne

Přitom ještě na začátku osmdesátých let to v dokumentech území k rekreaci bylo a počítalo se i se stavbou nových objektů. Současné nákresy se ale liší. „Těžko to umím vysvětlit. Praxe je taková, je-li někde něco schváleno, to území je dlouhodobě užíváno pro rekreaci, tak proč to nebylo takhle přesně zohledněno,“ řekl Kubala.

„Mohou tam být pláže, břehy, břehové porosty, ale určitě ne stavby, které tam jsou,“ řekla místostarostka Milevska Markéta Honzíková (STAN). Povodí tak musí provoz bezodkladně ukončit a stovky lidí s karavany se musí do konce října vystěhovat. „My jsme z toho všichni úplně hotoví, my si přejeme, aby to fungovalo dál, protože to kempování je ještě poslední česká tradice,“ řekla rekreantka kempu Radava Oldřiška Lukášová.

Pro vltavské povodí jde o klíčový pozemek. Chce se odvolat a požádá o změnu územního plánu. „Nadále připravujeme modernizaci toho kempu a chceme, aby výhledově toto území bylo neustále využíváno jako kemp a rekreační území,“ potvrdil Kubala. „Doufám, že to zvrátí a že sezona doběhne, jak má, a příští rok se budeme těšit znova,“ řekl rekreant Jan Malík. Kdyby kemp zanikl, státní podnik se obává, že by tam lidé stejně dál tábořili, ale na divoko.