Na Jihlavsku vymění autobusového dopravce

Autobusovou dopravu na Jihlavsku budou dalších deset let zajišťovat ČSAD Autobusy. Ve veřejné zakázce uspěly díky nejvýhodnější ceně. Nedávno modernizované autobusové nádraží v Jihlavě přitom patří společnosti ICOM transport, která v pozici regionálního dopravce za rok skončí. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by tam autobusy konkurence nesměly zajíždět.

Na Jihlavsku bude od dubna příštího roku jezdit dopravce, který doteď jezdil hlavně na jihu Čech. „Na Vysočině budeme skutečně působit, budeme tam zřizovat naše zázemí. To se stane buď naším majetkem, nebo to budeme řešit formou nějakého pronájmu. Jedná se o místa pro odstavování autobusů, dispečinky, odpočívárny pro řidiče a podobně,“ řekl ekonomický ředitel ČSAD Autobusy Karel Coufal.

Zázemí ale není to jediné, co musí pro nově obstarávaný region do příštího roku zřídit. „Budeme oslovovat řidiče a samozřejmě doufáme, že všechno včas zvládneme. Objednávka autobusů už je připravená, takže i jejich dodavatelé garantují, že budou dodány,“ poznamenal Coufal.



Dopravci musí splnit hned několik podmínek veřejné zakázky, kterou kraj vypisuje pro osm oblastí Vysočiny. „Cena byla ten nejdůležitější faktor. Co se týká věku autobusů, tak to splnili všichni stejně,“ řekl předseda výboru pro rozvoj strategických projektů Martin Hyský (ČSSD).