Jedno z největších regionálních muzeí v Česku mění majitele. Muzeum v Ústí nad Labem převezme od radnice kraj. Obě instituce tak vyřešily své spory. Kvůli změně musí muzeum vypovědět a znovu uzavřít stovky smluv a udělat inventuru. Je to tak náročný proces, že bude měsíc zavřené. Znovu otevřít by mohlo v půlce ledna, jestli se to ale stihne, není jisté.