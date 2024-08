Karlovy Vary chtějí přestavět ubytovnu na startovací byty

Ubytovnu v Úvalské ulici chtějí Karlovy Vary přebudovat na startovací byty. Mohly by tam vzniknout desítky bytů. Město chce na přestavbu, která má stát přes sto milionů korun, využít i státní dotace.

„Vedení města rozhodlo, že tento dům budeme rekonstruovat na bytový dům. Mohlo by tam získat až šedesát bytových jednotek. Je to přesně ta idea startovacích bytů pro mladé rodiny a manželské páry, protože tam budou byty především 1+kk, 2+kk a 3+kk s veškerým zázemím, to znamená kočárkárna, sklepy, úložna kol a podobně,“ popsal náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Řekl, že dům je v dobrém technickém stavu. Přesto podle odhadů, které vycházejí ze zpracované studie, by rekonstrukce měla stát asi sto deset milionů korun. Podle Vaňka má objekt ale velkou šanci na získání dotace ze Státního fondu podpory investic. Ten bude v říjnu vyhlašovat dotační program ve výši osmi miliard korun a město chce být projekčně připraveno, aby mohlo co nejdříve o dotaci požádat, doplnil Vaněk.

Pokud by Vary s žádostí uspěly, na jaře by vyhlásily veřejnou zakázku. Zhruba v polovině roku by pak mohly začít práce na přestavbě ubytovny na bytový dům.