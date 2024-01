Stejná pravidla pro pěší, cyklisty i řidiče. V Brně platí první sdílená zóna v Česku

Nová dopravní značka „sdílená zóna“ od pondělka stojí v brněnské ulici Nádražní ve směru na Nové sady. Značí místo pro chodce, auta, cyklisty i motorky. Všichni na silnici by se měli vzájemně respektovat. Umístit ji do lokalit se smíšenou dopravou je možné teprve od začátku roku. Brněnská sdílená zóna je tak první svého druhu v Česku. Město ji vytvořilo proto, že loni vytvořenou pěší zónu zrušil krajský úřad.

Díky nové značce platí na krátkém úseku před brněnským hlavním nádražím stejná pravidla pro řidiče, cyklisty i chodce. Ve sdílné zóně je nejvyšší povolená rychlost dvacet kilometrů v hodině – tu musí dodržovat i cyklisté. Podle ministerstva dopravy ale pro jízdu platí jednoduchá pravidla: být ohleduplný, předvídat a být předvídatelný.

„Je to lepší, než to bývalo, je to trochu přehlednější. Ale samozřejmě, když tady auta nejezdila vůbec, bylo to lepší,“ podotkla obyvatelka Brna Jana Kohoutková. Tak to – až na dané výjimky – fungovalo do nedávna, loni v místě magistrát zřídil pěší zónu. Tu ale krajští úředníci označili za nedostatečně zdůvodněnou.

Magistrát tak rychle přišel s touto novinkou. „Budu moci někoho přivézt na nádraží, odvézt a nebudu tady překážet. Když pojedu pomalu, tak se vejdeme všichni. Ale teprve čas ukáže, jak to bude fungovat v praxi,“ řekl krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.