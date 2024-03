Spolek musí vyklidit Vítkův hrádek, rozhodl soud

Českokrumlovský soud rozhodl o vyklizení Vítkova hrádku. Ten je nejvýše položenou zříceninou v Česku. Přední Výtoň, která je majitelem památky, podala žalobu na Spolek přátel Vítkova hrádku. Ten ho měl v pronájmu skoro 25 let. Obec požadovala odstranění vyhlídkové plošiny a dalších dřevěných konstrukcí, což se nestalo.

„Žalovaný je povinen do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku vyklidit pozemek,“ oznámil soudce Petr Závadský. Předseda Spolku přátel Vítkova hrádku Miroslav Kovačičín řekl, že si nyní nechá čas na rozmyšlenou. „A potom na to reálně zareagujeme,“ dodal.

„Jsem rád, že jsme udělali krok dopředu k tomu, abychom mohli tu plošinu obnovit,“ reagoval starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš (Dycky Výtoň).

Vítkův Hrádek kvůli dohadům, které trvají přesně rok, postupně chátrá. Některé části se rozpadají, vyhlídková plošina i schody jsou v havarijním stavu. I proto je zavřená. „To dřevo se drolí, je shnilé, napadané houbou,“ popsal Gabriš.

Přední Výtoň se půl roku snaží, aby spolek své věci vyklidil. „Je to plošina, je to šenk, je to pódium, kasa a kastelánka a zastřešení mezi kastelánkou a šenkem,“ vyjmenoval Gabriš.

Kovačičín ale tvrdí, že spolku nebyly poskytnuty klíče od hradu. „Ani součinnost k vyklizení hradu,“ dodal.