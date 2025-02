Aby mohla dcera s Aspergerovým syndromem studovat, bydlí s ní matka na internátu

Ve zralém věku začala Jana Hošková bydlet na internátu a vrátila se do školy. Dceři Amálii Hoškové, která by kvůli Aspergerově syndromu bez matky neodešla z místnosti, totiž musí být neustále nablízku. Jde o mimořádný příběh, kdy škola i rodiče udělali maximum pro to, aby se dívka mohla vyučit a v budoucnu i částečně pracovat.

Amálie Hošková má Aspergerův syndrom – nesnáší hluk, spěch a potřebuje co nejméně cizích lidí. Při výuce jí pomáhá asistentka, na dosah je i matka. Nosí jí například i jídlo ze školní jídelny. „Do tohoto prostoru by vůbec nemohla přijít, zkoušely jsme to. Pro ni je ta akustika ještě horší než normálně,“ vysvětlila matka. V týdnu jsou spolu i na internátu. Škola se speciálním dvouletým oborem zahradnická výroba je sedmdesát kilometrů od jejich domova. Jana Hošková tak ve zralém věku začala bydlet mezi studenty, odejít musela i ze své práce. „V tomhle věku už nejsem náročná, nepotřebuju nic nového,“ řekla. „Aby manžel zabezpečil ženu i s dítětem, má dvě práce. Nemohl se tenkrát přestěhovat. Nás tenkrát napadlo, že by maminka tu volnou ubytovací kapacitu mohla využít,“ přiblížila ředitelka středního odborného učiliště v Lišově Marie Benedová.