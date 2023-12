Nejvyšší povodňový stupeň dále platí na Labi. Na jeho hranici se pohybuje i Vltava v Českém Krumlově

Zvýšení hladin předpokládají meteorologové už jen v Ústeckém kraji

Hladiny toků se začaly zvedat před Štědrým dnem kvůli dešťům a výraznému oteplení, které způsobilo tání sněhu. Od úterý už na většině toků, které dosáhly některého ze stupňů povodňové aktivity, hladiny stagnovaly nebo mírně klesaly. Vzestup hladiny se ještě očekává kvůli dotékání vody z povodí na Labi v Ústeckém kraji.

„Kulminace řeky v Ústeckém kraji by měla být dnes pozdě večer (ve čtvrtek) a od zítřejšího dne (pátku) už by Labe i zde mělo pozvolna klesat,“ podotkl meteorolog ČT.

Podle informace vodohospodářů by mohla řeka v Ústí kulminovat na úrovni 645 centimetrů, kolem osmé hodiny ráno byla na úrovni 648 centimetrů. Pro město by to podle mluvčí radnice Romany Macové znamenalo, že by žádná další opatření vyjma stávajícího zákazu průjezdu kolem řeky po hlavním tahu na Děčín nebyla nutná. Připraven je materiál na stavbu protipovodňové stěny na levém břehu.

Voda z rozvodněných toků se někde dostala do budov, další objekty jejich majitelé preventivně vyklidili. Komplikace voda způsobovala v dopravě, zaplavila některé silnice nebo podjezdy. Počet takzvaných technických zásahů hasičů se například v úterý zvýšil na několikanásobek obvyklého množství.