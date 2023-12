Česko v noci na pondělí zasáhl silný mráz, nejnižší teploty byly na Šumavě

Po víkendovém vydatném sněžení do Česka dorazil silný mráz, teploty v noci z neděle na pondělí dosahovaly minus patnácti stupňů Celsia, na jihu republiky teploměr ukázal i méně než 25 stupňů pod nulou. Od pondělního odpoledne pak platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před sněhovými jazyky a závějemi.

Ve východní polovině Česka odpoledne foukal mírný jihovýchodní vítr. „Vzhledem k tomu, že v této oblasti leží prachový sníh, tak očekáváme tvorbu sněhových jazyků, a zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny i závějí,“ varují meteorologové. Výstraha před závějemi nebo sněhovými jazyky platí pro celou Moravu a Slezsko i východní okraj Čech od pondělních 15:00 do úterních 10:00.

Většina meterologických stanic na jihu Čech překonala rekordy pro 4. prosinec. Nejnižší hodnotu naměřili u Volar v místě zvaném Luční potok. Na šumavské Rokytské slati pak naměřili minus 25,6 stupně Celsia. Výstraha před mrazem platila pro celou Českou republiku do pondělních devíti hodin dopoledne.

Na mnoha místech byly kvůli silnému mrazu problémy s dopravou. Například v Českých Budějovicích nefungovala vzduchotechnika a namrzaly troleje.

Hasiči kvůli kluzkým silnicím vyprošťovali desítky aut a autobusů. K úrazům vyjížděli zase záchranáři. Šlo především o zranění na namrzlých chodnících.

Teploty hluboko pod bodem mrazu jsou komplikací především pro lidi bez domova. Například v Praze jim sociální pracovníci přímo v terénu rozdávají spacáky.

Do nížin se může vrátit déšť

V úterý se mohou ráno ojediněle tvořit mrznoucí mlhy, dorazí další sněhové srážky, v nižších polohách i smíšené. Nejnižší noční teploty klesnou na minus čtyři až osm stupňů, při slabém větru i k minus deseti. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus tří stupňů k plus jednomu stupni.

Podobný ráz počasí vydrží i ve zbytku tohoto týdne, v nížinách může pršet, ve vyšších polohách sněžit, teploty zůstanou přes den kolem nuly, v noci bude mrznout, ale už ne tolik jako začátkem týdne. V neděli se začne výrazněji oteplovat a začátkem příštího týdne mohou odpolední teploty vystoupat k pěti stupňům nad nulu.

Celé následující období do konce roku bude podle dlouhodobého výhledu teplotně průměrné, přičemž podprůměrný bude právě tento týden. Relativně nejtepleji má být v týdnu do Štědrého dne, kdy minimální teploty budou údajně kolem minus tří stupňů a nejvyšší kolem plus tří stupňů.