SOUHRN: Zásadní události úterý 23. července

Společnost Liberty podle informací ČT propustí do konce října přes dva tisíce zaměstnanců. Propouštění zasáhne především prvovýrobu a navázané profese. Firma uvedla, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět, nepotvrdila ale, kolika zaměstnanců se krok týká. Návrh na snížení počtu zaměstnanců zatím společnost předložila odborům. Podle těch by se mohlo propouštění týkat dokonce až 2,6 tisíce lidí, z nichž 2,3 tisíce by odešlo do listopadu.