SOUHRN: Zásadní události pátku 20. září

Olomoucký kraj omezil vstup do záplavami zdevastovaného Jeseníku a několika okolních obcí. Hejtmanství tak chce předejít nekontrolovanému přílivu velkého množství dobrovolníků i zvědavců, který by mohl o víkendu výrazně zkomplikovat záchranné a úklidové práce. Dobrovolníci musejí být předem zaregistrovaní. Registrovat se musejí i v dalších povodní postižených krajích. Na jihu Čech stále platí nejvyšší povodňový stupeň na řekách Lužnice a Nežárka. Voda tam většinou stagnuje nebo klesá. Dále stoupat už pravděpodobně nebude.

Prezident Petr Pavel se rozhodl k 1. prosinci jmenovat do bankovní rady České národní banky (ČNB) Jakuba Seidlera. Mandát po šesti letech skončí Tomáši Holubovi. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. V pátek hlava státu jednala s guvernérem ČNB Alešem Michlem. Kromě nominace hovořili o měnové politice banky a aktuální ekonomické situaci.





České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun. V Plzni to v pátek řekl premiér Petr Fiala (ODS), který s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škoda JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP. Podle rozhodnutí vlády KHNP postaví dva nové bloky v Dukovanech. Smlouva má být podepsána do března 2025. Podle Fialy by se také korejské firmy mohly zapojit do PPP projektů při výstavbě vysokorychlostních železnic nebo dálnic v Česku. Podpořil i společný výzkum.