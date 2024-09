Kapacita dobrovolníků na Jesenicku je skoro naplněna. Další se mají hlásit po víkendu

Na pomoc zaplavenému Jesenicku se před víkendem registrovalo přes 10 tisíc dobrovolníků. Do zasažených oblastí jich ale může vyrazit jen přes 1500. Počty dobrovolníků jsou totiž omezené, a to zhruba 400 na každou organizaci. České televizi to potvrdily čtyři dotázané charitativní a neziskové organizace, které teď dobrovolnickou pomoc v kraji koordinují a řídí. O jejich výběru i o omezení počtu dobrovolníků v jednotlivých oblastech rozhodl krizový štáb Olomouckého kraje.