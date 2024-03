Zbrojířka z filmu Rust je vinna z neúmyslného zabití. Její „ruská ruleta“ vyšla na Aleca Baldwina

Zbrojířka Hannah Gutierrezová-Reedová poté, co ji porota shledala vinnou z neúmyslného zabití

Ostrý náboj ze zbraně, která měla být jen filmovou rekvizitou, zasáhl dvaačtyřicetiletou kameramanku Halynu Hutchinsovou, zemřela po převozu do nemocnice. Zraněn, naštěstí ne smrtelně, byl i režisér Joel Souza.

Gutierrezová-Reedová 21. října 2021 omylem do revolveru dala ostrý náboj. Herec Baldwin pak zbraň natáhl a namířil s ní směrem na kameru. Ze zbraně vyšel výstřel, který zabil kameramanku Hutchinsovou a zranil režiséra Souzu.

Podle státní zástupkyně tehdy čtyřiadvacetiletá zbrojířka nevědomky na místo natáčení filmu přinesla i ostré náboje. Na place se nacházely nejméně dvanáct dní až do osudné střelby. Pak už se podle státní zástupkyně hrála „ruská ruleta“ vždy, když měl některý z herců v ruce zbraň. Navíc zbrojířka nepoučila Baldwina, ať při předstírání střelby nemíří na lidi a nemačká spoušť.

„Byla to její (zbrojířky) práce, aby ty náboje, ty střelné zbraně zkontrolovala,“ řekl novinářům po vynesení rozsudku jeden z porotců. Právník Gutierrezové-Reedové opakovaně poukazoval na možné pochybení dodavatele rekvizit Setha Kenneyho, toho policie ale neobvinila.

Film Baldwin dotočil, soud ho ještě čeká

V červenci by měl před soudem v samostatném procesu s porotou stanout také herec Baldwin. Ten tvrdí, že spoušť nezmáčkl, přestože nezávislí forenzní experti, včetně analýzy FBI, došli k závěrům, že bez toho by střela nevyšla. Výsledky testů vedly k novému obvinění poté, co už prokuratura jedno obvinění proti Baldwinovi stáhla.

Herec je, stejně jako Gutierrezová-Reedová obviněn z neúmyslného zabití, tedy i on, v případě, že bude shledán vinným, může skončit za mřížemi na osmnáct měsíců. Státní zástupce i obhajoba se budou nepochybně opírat o některé důkazy předložené v případu Gutierrezové-Reedové.

Někteří svědci během procesu se zbrojířskou naznačovali, že Baldwin byl nedbalý a měl při natáčení velký vliv. V jednom z videí promítaných v soudní síni herec vykřikne nadávku a vypálí poté, co už zazněl pokyn „střih“, čímž porušil standardy při filmování.