Začínají Letní shakespearovské slavnosti. Nabídnou tři premiéry

Hamlet, Macbeth, Jak se vám líbí nebo Veselé paničky windsorské. To jsou tituly letošních Letních shakespearovských slavností, které potrvají do začátku září. V plánu jsou tři premiéry. Před historickou zdí Nejvyššího purkrabství Pražského hradu to bude třeba komedie Marná lásky snaha – v hlavních rolích s Filipem Březinou a Annou Fialovou. Marná lásky snaha je jednou z prvních z celkově dvanácti komedií, které Shakespeare napsal a od ostatních se zásadně odlišuje. Jako jediná nekončí šťastně.