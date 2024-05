Výstava Tima Burtona se vrací po deseti letech do Prahy

Výstava Tima Burtona se vrátila do Prahy (zdroj: ČT24)

Groteskní a strašidelná imaginace tvůrce snímků, jako je Střihoruký Edward nebo Karlík a továrna na čokoládu, se po deseti letech vrátila do Česka. Výstava Tima Burtona v pražském Obecním domě zachycuje přes půlstoletí výtvarné kariéry tohoto nápaditého umělce a čítá přes šest stovek děl.

Zákulisí Burtonovy tvorby v podobě kreseb, maleb nebo soch zůstávalo veřejnosti dlouho skryté. Až do roku 2014, kdy se svým kabinetem kuriozit obletěl celý svět. Počínaje Prahou. Jeho výstava byla tehdy nejnavštěvovanější v Česku, zašlo se na ni podívat přes sto tisíc lidí.

„Součástí výstavy je i první dílo Tima Burtona, Létající talíř a mimozemšťané, které vytvořil, když mu bylo 14. Chodil do školy a učitelé mu říkali, že se nemůže stát umělcem, protože neumí malovat,“ prozradila manažerka výstavy z Tim Burton Productions Brandi Pomfretová. Podle ní v té době miloval díla Hieronyma Bosche, takže první Burtonovo dílo je v podstatě variací na Boschovo dílo.

Na Praze Burton obdivuje gotickou krásu

„Nesmírně mě těší, že od roku 2008 můj tým sestavil již třetí výstavu (2008 pro newyorské Museum of Modern Art, 2014 pro Prahu a nyní opět pro Prahu). Před deseti lety jsem byl její atmosférou okouzlen a nyní se na ni těším stejně, i když bude na jiném místě. Prahu jsem si zamiloval pro gotickou krásu, slabost pro loutky a marionety i kvůli jejím obyvatelům,“ vzkázal Burton přes pořadatele.

Současná instalace je bohatší o příběhy, které režisér natočil v posledních letech, včetně populárního seriálu Wednesday. Novinkou je také část věnovaná loutkám. Ty dostaly na míru vyrobené kulisy. Loutky z Mrtvé nevěsty tak například stojí na kamenném mostě a jsou filmově nasvícené. „Díky tomu máte pocit, že se koukáte přímo do filmu Tima Burtona,“ upozornil Bubeníček.

Fandové Burtonovy tvorby by se mohli setkat brzy i s režisérem. Podle organizátorů se chce filmař u příležitosti nové výstavy, která potrvá do konce září, letos do Česka vrátit.