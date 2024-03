Srpen v zemi indiánů otevírá staré rodinné jizvy

Podle Lettsova dramatu vznikl film Blízko od sebe. Filmová adaptace získala dvě nominace na Oscary – pro Meryl Streepovou a Julii Robertsovou v hlavních rolích. Postava matky je velkou a těžkou rolí určenou pro charismatickou herečku.

Nejnověji se pere s osudem a závislostí na léky Regina Rázlová. „Mám ráda, když v každé černé je bílá a v bílé černá, protože nic není absolutního,“ podotýká ke hře. „Je to drama od začátku do konce a je to velké divadlo,“ dodala. Kromě ní se diváci na jevišti setkají se Svatoplukem Skopalem, Andreou Elsnerovou či Danielem Bambasem.