Rozálie se vypsala z milostných vztahů láskou, hlínou a rýčem

Vedle textu je autorkou i hudby. „Většinou mě napadne první verš, slovo, motiv a v rámci toho mě napadne popěvek, melodie, od které se to pak odvíjí,“ podotkla.

Debutové album Korzetiér vydala Rozálie v roce 2022, získala za něj užší nominaci na Ceny Anděl v kategorii objev roku a už tehdy v textech reflektovala svoje partnerské vztahy. „Vlastně nikdy to není úplně explicitní, aspoň to si myslím já, že je to trochu zahalené v metafoře. Doufám. Vědomě neříkám nic špatného a říkám vlastně jenom pravdu,“ dodává.

Skladby z nové desky Láska, hlína, rýč poprvé naživo zahrála v polovině prosince, s hudebníky, kteří s ní album nahrávali. Na jaro plánují společné turné. K titulní skladbě vznikl také klip, další letos v lednu k písni Já už nechci.