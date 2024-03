Na otevření Národního divadla ho nechtěli a bál se šílenství. Před dvěma sty lety se narodil Bedřich Smetana

„Bůhví, jaké to podivné kouzlo je ve Smetanově hudbě! Slzy vyhrknou člověku při místech něžných, a při jiných vstaneš ze sedadla svého a ani nevíš, že jsi již vstal…“ Tak rozjitřeně psal o Bedřichu Smetanovi jeho současník, spisovatel Jan Neruda. Jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů se narodil před dvěma sty lety, 2. března 1824 v Litomyšli.

Po roztržce s otcem dokončil gymnaziální studia v Plzni a následně se vydal do Prahy, kde studoval teorii a kompozici. Jenže peníze z domova se brzy rozkutálely. Od ponižujícího přiznání se rodičům Bedřicha zachránila nabídka od hraběte Leopolda Thuna. Mladému talentu nabídl místo domácího učitele hudby. Dostal se tak do vyšší společnosti.

Od čtyř let cvičil na housle, později přidal hodiny klavíru. Po prvním klavírní produkci v šesti letech si vysloužil pověst zázračného dítěte. A o dva roky později zkomponoval svou první skladbu – kvapík.

Bedřich (ovšem křtěný německým jménem Friedrich, kterým se sám podepisoval) se narodil – po mnoha dcerách – jako první syn do rodiny zámeckého sládka a také amatérského muzikanta Františka Smetany v Litomyšli. „Tenkrát byl masopustní úterek, a tedy jsem se už osudem musel stát muzikantem,“ prohlásil později skladatel.

Vlastenecký vliv na Smetanu měl Karel Havlíček Borovský, s nímž se Bedřich potkal při gymnaziálních studiích. Tehdy ovšem si ještě vedl „Tagebuch“, tedy svůj deník v němčině. S Havlíčkem Smetanu pojí také osoba Františka Dedery. Coby starší student krátký čas doučoval na škole Bedřicha, později, už jako policejní úředník, vezl perzekvovaného novináře Borovského do vyhnanství v tyrolském Brixenu.

Smetana se zapojil do revolučního dění 1848, kdy i v českých zemích docházelo k vzepětí národních zájmů (nakonec potlačených vojskem) proti Rakouskému císařství. Pomáhal na barikádách, ale protože byl slabší konstituce, nechal fyzické boje silnějším a posiloval své druhy písněmi. Třeba pochodem studentské legie.

Německý muzikolog Christopher P. Storck v článku zveřejněném v časopise Bohemia vyvrací mýtus o Smetanovi jako „národním skladateli“ své doby. To národní hnutí podle badatele učinilo ze Smetany symbol, že česká kultura není horší než kultura etablovaných „západních“ národů.

„Je pravda, že Smetana sehrál vedoucí úlohu při rozvíjení českého hudebního života v Praze a že je to právě on, komu vděčí vývoj národního hudebního umění za důležité impulsy. Nemělo by se však přehlížet, že mu šlo především o úspěch umělecký i finanční,“ míní Storck.

Postranním vchodem

Každopádně Smetanova hudba provází důležité, vypjaté či slavnostní chvíle v životě státu. Mimo jiné fanfáry z opery Libuše oznamují při slavnostních příležitostech příchod českého prezidenta. Právě Libuše v roce 1881 byla vybrána pro premiéru při otevření Národního divadla.

Sedadlo pro autora nikdo nezajistil, představenstvo se domnívalo, že by – tehdy už kvůli nemoci nevyzpytatelný Smetana – mohl komplikovat slavnostní večer, a tak ho ani nepozvali. Do divadla se dostal postranním chodem a nakonec ho posadili z milosti do ředitelské lóže. A když korunní princ Rudolf, který se otevření účastnil, projevil přání se se skladatelem setkat, museli Smetanovi vypůjčit cylindr, aby před následníka trůnu předstoupil náležitě reprezentativně.

Braprodali dvě hutače

Podle britského muzikologa Johna Tyrrella je Smetana nepochybně zakladatelem české, tedy přesněji českojazyčené opery. Když Smetana opustil snahy uplatnit se na scéně jako klavírní virtuos, soustředil se na kompozici. Prosazoval se ale těžko. Pomohl až úspěch Braniborů v Čechách a především dodnes nejhranější Prodané nevěsty, v níž vytvořil zcela nový typ komické opery.

Celkově byly Smetanovy opery oceňovány pro kompoziční mistrovství. Považoval tuto formu za hudební drama vytvořené samostatně skladatelem. Oper dokončil Smetana osm – na jejich zapamatování posloužila mnohým mnemotechnická pomůcka Braprodali dvě hutače(rvi).