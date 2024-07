Na olympiádě se soutěžilo i v umění. Za Československo vyhrál Vraždící Odysseus

Poprvé v historii se bude na olympijských hrách bojovat o medaile v breakingu. Původně pouliční akrobatický tanec, který vznikl jako součást hip-hopové subkultury, má soutěžní premiéru v Paříži. Propojení největší sportovní události s kulturou má svou historii. Není to tak dávno, co se dalo na olympiádě vyhrát zlato i za umění. Medaile tenkrát získalo i Československo.

Pořadatele nadcházející letní olympiády v Itálii vyzval, ať „znovu otevřou chrám sportu antickým souputníkům jeho slávy“ jako kdysi Římané, kteří olympijský oheň udržovali po ovládnutí Řecka. Ostatně zmíněný císař Nero se Her sám účastnil jako vozataj, a dokonce byl vyhlášen za vítěze – přestože spadl z vozu a do cíle se vůbec nedostal.

„Nastal čas vstoupit do nové fáze a vrátit olympiádám jejich původní krásu. V dobách největší slávy Olympie a ještě později, když si dobyvatel Řecka Nero kladl za cíl získat na březích řeky Alfeje stále vytoužené vavříny, se umění a literatura spojily se sportem, aby zajistily velikost olympijských her. Totéž musí platit i v budoucnosti,“ oznámil Coubertin v článku, který vyšel na titulní straně Le Figaro deset let po obnovení olympijských her.

Vyváženost těla a duše patřila k antickým ideálům, a pořádání olympijských her k poctě boha Dia jen přispělo k zrovnoprávnění sportovních výkonů s uměním či vzdělaností. Ostatně na programu antických olympijských her nechyběly ani múzické soutěže. Staří Řekové se utkávali v hudbě, zpěvu či recitaci. V soutěži trubačů pak patřilo prvenství tomu, kdo zvládl vyloudit nejtrvalejší a nejsilnější zvuk.

K nedokončené partituře se později vrátil a marš věnoval Sokolu, cvičenci na něj ale nepochodovali, hrál se jen k poslechu a hraje se dodnes. Dokonce k němu dodatečně vznikl text s bojovnou výzvou: Slyš, polnice zní! Nuž vzhůru dítky národa! Za druhé světové války slyšeli úvodní fanfáry posluchači ve znělce pořadů, které Jiří Voskovec a Jan Werich vysílali z exilu.

Slova k Sukově pochodu přibásnil Petr Křička, shodou okolností bratr komponisty Jaroslava, jehož orchestrální Horácká suita obsadila na další olympiádě v Berlíně třetí místo. A tím výčet olympijských úspěchů pro československé umění končí.

Medailoví rekordmani

V celé – nakonec jen tři desítky let trvající – historii uměleckých olympiád se rekordmany co do počtu medailí stali švýcarský výtvarník Alex Walter Diggelmann a dánský spisovatel Josef Petersen. Oběma se podařilo dostat třikrát na stupeň vítězů, i když zlato získal jen první z nich.

Vrcholové zapojení jak svalů, tak ducha předvedli účastníci, kteří se kvalifikovali na uměleckou i na sportovní část olympiády. Například Američan Walter Winans uspěl ve střelbě na běžícího jelena (už neexistující disciplína, zvíře později nahradil neživý terč) a zároveň zaujal sochou klusáka.

Málo amatérů a drahé vstupné

Múzy soupeřily o prvenství až do roku 1948, kdy se Hry vrátily do Londýna. V tomto ročníku na umělecké soutěže vrhlo stín několik problémů. Jedním bylo rozmělnění hlavních disciplín do přílišného množství dílčích kategorií, jako „rytiny“ v malířství nebo „instrumentální a komorní skladby“ v hudbě. To ztěžovalo výběr kvalitních vítězů.

V očích pořadatelů navíc docházelo k porušování Coubertinovy ideje o hrách vyhrazených amatérům, když umělci na prodeji svých děl tržili, což je vlastně profesionalizovalo. Pravidlo amatérismu se ovšem, nutno podotknout, nepodařilo Mezinárodnímu olympijskému výboru nakonec udržet ani mezi sportovci.