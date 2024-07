Věci mě baví přetvářet, posunout, říká autor olympijské kolekce

„Měl jsem jasný cíl, proč to všechno dělám – odprezentovat v Paříži současný český design. Fotku jsme viděli všichni, ale těším se, až to všichni uvidí v tom, na co je to nadesignované. Nad tím jsem přemýšlel celou dobu – aby to v souvislosti celého světa zafungovalo,“ nastínil Černý s tím, že odborná veřejnost je jeho návrhy prý nadšená.

Připomněl, že česká kolekce byla ve čtvrtek na oficiálním instagramovém účtu olympijských her vybrána mezi osm nejzajímavějších, což Černého „obrovsky potěšilo“. Flejšarová zdůraznila, že dát dohromady kolekci je „strašně těžké, protože je to jako tvořit ji pro celou republiku“. „Nikdy se nemůžete líbit všem,“ zdůraznila i v souvislosti s kritikou části veřejnosti, které ona sama před lety čelila kvůli nástupu sportovců ve výrazných holínkách.