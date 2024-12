Indie zažívá koncertní boom západních hvězd, Coldplay vyvolali šílenství

před 46 m minutami | Zdroj: Reuters , India Today , Financial Express , Independent

Mladí a dobře situovaní Indové se chtějí bavit na koncertech. A hudební hvězdy zajímá trh nejlidnatější země světa, který jim může rozšířit publikum. Stále více jich proto míří do Indie koncertovat. Do svého itineráře si ji v krátké době zapsali Coldplay, Dua Lipa nebo Ed Sheeran.

Do zájmu o koncerty se promítá, že Indie je – jak uvádí největší indická platforma pro on-line prodej vstupenek BookMyShow – druhým největším trhem pro audio streaming většiny celosvětově známých umělců vůbec.

Podle promoterů a prodejců vstupenek jsou hnací silou poptávky především bohatí Indové s mezinárodními kontakty. Disponibilní příjmy této skupiny stoupají navzdory tomu, že růst indické ekonomiky zpomaluje a střední třída omezuje výdaje za spotřební zboží. Majetní Indové chtějí – a mohou si dovolit – své idoly, které poslouchají na streamovacích platformách, vidět a slyšet naživo.

„Hej, chci jet do Indie“

To vše mění i pohled hudebních hvězd na Indii. „V posledních letech se to od naší otázky ‚ׅHej, přemýšleli jste někdy o Indii?‘ posunulo k tomu, že říkají: ‚Hele, chci jet do Indie,‘“ potvrdil pro agenturu Reuters Adam Wilkes, který má ve společnosti pro pořádání živých produkcí AEG na starost trh Asie a Tichomoří.

Považuje za reálné, že Indie by se mohla dostat do stejného ranku jako Kanada, Velká Británie, Japonsko, Austrálie a Čína, což jsou po Spojených státech nejvýznamnější trhy pro živou zábavu.

V předchozích třech letech v Indii vystupovali poprvé Imagine Dragons, Post Malone a po více než dekádě se tam vrátili Backstreet Boys. Nedávno za tamními fanoušky přijeli třeba Dua Lipa nebo Maroon 5, v nejbližším čtvrtroce to mají v plánu kapely Coldplay i Green Day nebo zpěváci Ed Sheeran a Shawn Mendes.