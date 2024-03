Grand designérem roku je Jan Plecháč, v kolekci váz zachytil Duši lesa

Absolutním vítězem cen Czech Grand Design 2023 se v neděli stal Jan Plecháč, titul Grand designér roku získal za svou vázu Abyss, vázy Harmonic a za kolekci váz a nápojového skla Duše lesa, které navrhl pro sklárnu Moser. Do síně slávy českého designu vstoupil in memoriam designér Jiří Jiroutek (1928 až 2023), který se zapsal do historie českého designu ikonickou kolekcí nábytku U-450.