Festival Za dveřmi láká v Praze na pouliční umělce

„Jeviště je místo, kde se dějí malé zázraky, kdykoliv na něj vkročím. Moje představení je nepředvídatelné, hodně na něm improvizuji. Neustále komunikuji s lidmi,“ říká Pierrick St-Pierre. Propojuje akrobacii, tanec i žonglování. Do čísla zapojuje všechny kolem sebe, chce otevírat jejich emoce.

Se stejným záměrem přijel do Prahy i soubor Cirque Entre Nous. Chce setřít hranice mezi diváky a artisty. „Je to můj život. Miluji to. Tohle je možná i poslání našeho představení: dělejte, co vás baví,“ poznamenal jeden ze členů souboru Matias Plaul.