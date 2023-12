Češi vybírají zástupce na Eurovizi, kandidátů je sedm

Do sedmičky semifinalistů v národním kole patří zpěvačka Aiko. Stala se první českou umělkyní, kterou Spotify vybrala do své celosvětové kampaně Equal, jejímž cílem je zviditelňovat ženy v hudebním průmyslu.

Ve výběru je i zpěvačka Elly, kterou publikum zná díky skladbě Are You There a třeba z festivalu Colours of Ostrava. Další semifinalistka Gianna Lei zaujala návykovým popem s neotřelými beaty a zajímavými lyrickými hrami. Několikanásobnou držitelkou cen Anděl je další kandidátka – Lenny, kterou dostalo na vrchol hitparád její debutové album Heart.

O hlasy rovněž usiluje kapela MYDY se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou. Stihli si už vyzkoušet festivalová pódia v Evropě, USA i Kanadě. Národní kolo dává šanci i zpěvákovi, herci a producentovi Tomu Seanovi, jenž svou kariéru odstartoval na sociální síti TikTok, a skladateli a zpěvákovi Tomasi Robinovi, známému působením v projektech We On The Moon a The Lighthouse Journey.

Podpořit svého favorita mohou lidé prostřednictvím bezplatného hlasování v oficiální aplikaci Eurovision Song Contest a na webu České televize.