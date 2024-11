41 minut kapely Květy je třeba slyšet zblízka

Rozklíčovat se posluchači můžou pokusit i několik insiderských vtípků. „Například hláška, kterou říkal zvukař při nahrávání: Baby let's roll,“ prozradil Kyšperský. „Vím, že to nikomu nic neřekne, ale chci si to s sebou nést, je to pro mě takové smítko, které si chci schovat do kapsy a mít ho tam pro sebe.“ Smítka můžou lidé objevovat i na obalu alba. Přední část zachycuje nebe, ale také nečistoty ze scanneru. „Pohled zblízka je nutný,“ doporučuje Kyšperský.

Květy se přestaly ohlížet

Kapela Květy existuje od začátku tisíciletí. Za tu dobu se podle svého frontmana přestala ohlížet, jestli dělá hudbu, která je málo underground a příliš pop.

„Nezůstalo ani promile obav, co by tomu kdo řekl. Ať už reálný nebo virtuální pozorovatel. Máme v našich čtyřiceti plus životech pocit, že můžeme udělat sladkou písničku, stejně jako disonantní souzvuk, a je to všechno jenom naše zodpovědnost. Ale zároveň je to radost, která chce být sdílená. A snad bude,“ uzavřel.

Album 41 minut pokřtí Květy 18. prosince v Praze a o den později v Brně.